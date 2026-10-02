Eleitores de dezenas de cidades em Goiás terão restrições para comprar ou consumir bebidas alcoólicas no domingo (4), dia da votação. As decisões foram expedidas individualmente pelos juízos eleitorais responsáveis por cada zona eleitoral, com base no Código Eleitoral.\nCom regras e horários definidos conforme a realidade de cada município, em alguns locais a restrição envolve apenas a venda de bebidas alcoólicas. Em outros, também abrange a distribuição e o consumo em espaços públicos.\nSegundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a medida visa garantir a ordem, a tranquilidade e a segurança dos trabalhos eleitorais.\nVai às urnas? Veja quais documentos apresentar no dia da votação\nPalmas terá lei seca no 1º turno das eleições; venda e consumo de bebidas alcoólicas serão proibidos\nDrogômetro da Lei Seca chega até outubro