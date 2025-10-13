Um veículo com oito ocupantes caiu em um rio durante uma forte chuva na zona rural de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no domingo (12). O Corpo de Bombeiros Militar relatou que sete deles morreram, sendo cinco crianças e dois adultos. Uma criança foi resgatada com vida.\nComo o nome dela não foi divulgado, não foi possível ao POPULAR obter informações sobre o estado de saúde.\nA ocorrência cita que eles retornavam de um clube e o acidente ocorreu quando houve uma tentativa de atravessar uma ponte durante a tempestade. Com a força da enxurrada, o veículo derrapou, caiu dentro do rio e ficou submerso com as rodas para cima.\nEstudante de medicina e filha de prefeito que morreu em acidente queria ser ginecologista: 'Amava a família', diz tia\nAcidente entre carro e moto deixa motociclista morto em curva da BR-010