Cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na madrugada desta terça-feira (17), na BR-020, próximo à Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com os bombeiros do Distrito Federal, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.\nOs bombeiros informaram que foram chamados às 5h10 para atender a ocorrência. No total 18 vítimas foram atendidas, das quais cinco já estavam mortas e 11 foram levadas para unidades de saúde de Formosa e Brasília. Duas pessoas não precisaram ser levadas para o hospital. Todas as vítimas estavam na van, segundo a corporação.\nAcidente entre caminhões e carros na BR-010 deixa 7 feridos e mobiliza operação para retirada de carne\nAcidente com ônibus de trabalhadores rurais deixa seis mortos na BR-153\nAinda conforme os bombeiros, a via foi interditada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela preservação do local. Informações preliminares indicam que a van saiu da Bahia.