Carro e caminhão envolvidos em acidente (Divulgação/Bombeiros)\nCinco pessoas, entre elas um bebê, morreram em um acidente entre um ônibus, um caminhão e dois carros na GO-010, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com os bombeiros, outras oito pessoas ficaram gravemente feridas e, aproximadamente 25, tiveram ferimentos leves ou moderados. A rodovia está interditada.\nO acidente aconteceu nesta sexta-feira (7), no km 35, nas proximidades do Povoado de Samambaia. Os bombeiros informaram que as vítimas mais graves estão sendo encaminhadas diretamente ao Hospital Estadual e foi solicitado apoio para o transporte das vítimas com ferimentos leves e moderados para unidades de saúde de Luziânia.\nUma carreta que transportava areia, um ônibus de transporte de passageiros e carros passeio. Informações preliminares dão conta de cinco vítimas fatais e várias feridas", disse o capitão do Corpo de Bombeiros de Silvânia, Welson Jose, que presta apoio à ocorrência.