A Polícia Civil indiciou, por homicídio culposo (sem intenção de matar), cinco pessoas pela morte de Nero Martins Costa, de 65 anos, que sofreu uma descarga elétrica enquanto manuseava a fiação de energia durante a passagem do trio elétrico de um bloco de pré-carnaval pela Avenida 85, em Goiânia, em fevereiro do ano passado.\nNero morava em Brasília e estava na capital goiana para trabalhar no trio elétrico do Blokinho Aê. Ele sofreu um choque quando ergueu a fiação para a passagem do caminhão.\nA investigação do caso foi concluída quase um ano depois da tragédia, ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2025, um sábado. O inquérito, obtido pela reportagem da TV Anhanguera, aponta que o acidente foi “previsível e evitável”. Destaca também que o trio elétrico “apresentava altura incompatível com a via” e que Nero utilizava apenas uma luva de couro, equipamento inadequado para manuseio da rede elétrica.