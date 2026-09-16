Os cinemas de Palmas deverão oferecer sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida está prevista em uma nova lei publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (15), na edição nº 4.033.\nA norma estabelece regras específicas para a realização das sessões, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais adequado às necessidades de pessoas com TEA. Entre as adaptações previstas estão mudanças nas condições da exibição para reduzir estímulos que podem causar desconforto ao público autista.\nEstreia do filme do Homem-Aranha causa fila gigante no único cinema de Caldas Novas, e moradora fica impressionada\nTom Holland completa dez anos como Homem-Aranha e retorna aos cinemas com a quarta aventura\nAtriz de 'Godzilla x Kong', Kaylee Hottle morre aos 18 em acidente