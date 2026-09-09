Desde 2020, os pit dogs foram além da paixão e se tornaram oficialmente patrimônio cultural imaterial de Goiás, e em 2026 ganham a segunda edição do Circuito X, evento que celebra esses locais que são a cara do nosso Estado. De amanhã a domingo (13), o projeto ocupa a Praça Cívica com uma arena gastronômica repleta de atrações musicais, aulas-show, oficinas e estandes de 20 pit dogs da capital, com entrada gratuita.\nApós a arena gastronômica, o Circuito X segue até outubro com uma rota que conta com mais de 30 empreendimentos participantes. Nomes conhecidos do público, como Buldogs, Komiketo, Bob Esponja, Bob Sanduicheria, Pit Pitchula e Medmex contam um cardápio especial para o projeto.\n“O pit dog é nossa cultura. Temos atualmente mais de 1600 em funcionamento somente em Goiânia e a gente trabalha todos os dias com muita dedicação para receber os clientes”, comenta Josias Lima da Silva, proprietário do Buldogs. O pit dog de Seu Josias completa 40 anos em 2026.