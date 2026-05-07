A Prefeitura de Miracema do Tocantins confirmou Claudia Leitte, Psirico e Léo Santana como atrações do Miracaxi 2026, uma das maiores micaretas do estado. O evento será realizado nos dias 17, 18 e 19 de julho e deve reunir milhares de foliões.\nAlém dos três nomes de destaque, o line-up inclui artistas da música baiana e do axé, como Cheiro de Amor, Igor Kannário, Tony Salles e Papazoni.\nEste ano o evento tem como o slogan “Onde a alegria se encontra”. Outros detalhes do evento ainda devem ser divulgados pela organização.\nSuspeito de homicídio em Palmas é preso após fugir cerca de 500 km até o Pará\nSaúde indígena no Tocantins entra na mira da PF por suspeita de fraudes e desvios\nO que se sabe sobre o caso do PM que morreu após sofrer queimaduras ao fritar peixe\nVeja a programação completa\nDia 17\nClaudia Leitte