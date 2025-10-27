-pagode_cauan_cleber.mp4 (1.3329022)\nO cantor Cleber, da dupla com Cauan, "invadiu" um pagode e cantou com os músicos, neste domingo (26), em Goiânia. Na gravação, o cantor aparece soltando a voz com a música 'Desocupa', que é o novo sucesso da dupla em parceria com Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo.\nO vídeo, que rapidamente ganhou destaque entre os fãs mostra Cleber cantando o trecho:'Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça. Pegando gente nua.Ou você me solta ou me segura'.\nCleber cantou com Matheus Vargas e turma do pagode 'Papo Em OFF' (Reprodução/ Instagram Cleber)\nRepercussão\nO registro foi compartilhado nas redes e gerou vários comentários positivos, elogiando a espontaneidade e o talento vocal de Cleber. Inclusive, o parceiro de dupla, Cauan, escreveu: 'O parça mandando ver', disse Cauan Máximo.