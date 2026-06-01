-VÍDEO (1.3417248)\nUm cliente quebrou comércio e causou prejuízo de mais de R$ 30 mil, no Bairro São Tomaz II, em Rio Verde, região sudoeste do estado. Um vídeo publicado pela Guarda Civil Metropolitana da cidade mostrou o momento em que o homem danifica portas, equipamentos de refrigeração e diversos produtos comercializados no local. Conforme apurado pela TV Anhanguera, o suspeito foi preso.\nO homem não teve o nome divulgado, por isso, o DAQUI não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nPrefeito de Carmolândia impede decolagem de aeronave e é retirado de voo pela Polícia Federal; vídeo\nVídeo registra execução de jovem de 21 anos em Dianópolis\nLutador vai usar tornozeleira após espancar adolescente\nO caso aconteceu na madrugada de domingo (31). De acordo com o relato do dono do comércio à GCM, o suspeito havia causado transtornos no comércio e foi retirado. Segundo a TV Anhanguera, quando o comércio já estava fechado, o mesmo homem retornou ao local e causou prejuízo danificando portas, equipamentos de refrigeração e vários produtos que são comercializados no local.