-Vídeo da discussão (1.3325137)
No dia mundial do pão, 16 de outubro, dois clientes brigaram por um pegador do alimento dentro de um supermercado, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra que a discussão evoluiu para agressões físicas, envolvendo até uma criança e uma idosa que estavam no local (veja no vídeo acima).
A reportagem entrou em contato com o estabelecimento na manhã desta sexta-feira (17) para solicitar uma nota, por meio de aplicativo de mensagem, mas até a última atualização desta reportagem não teve retorno.
Segundo a apuração da TV Anhanguera, a briga começou após o desentendimento pelo objeto. O vídeo mostra um dos homens agredindo o outro e o derrubando no chão.