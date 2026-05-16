Por R$ 1,06 milhão, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia (CDTC) contrataram sem licitação a Ernst & Young (EY), para auditar as contas e revisar os passivos eventualmente acumulados pelas empresas que integram a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia (RMTC) até 2024. Os órgãos lembram que a tarifa paga pelos usuários é diferente do custo real do transporte coletivo, o que gerou a necessidade de recalcular o equilíbrio financeiro das concessões.\nO contrato foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (12). Na portaria, a companhia diz que o ato atende a uma deliberação da CDTC, de dezembro do ano passado. De acordo com o texto, a câmara deliberativa “determinou que a CMTC adotasse providências necessárias à contratação de serviços técnicos especializados de consultoria econômico-financeira, por empresa de grande porte e de notória especialização, para atendimento de suas finalidades institucionais.”