Motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas desde o dia 5 de junho ganharam um alívio temporário. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estendeu a validade dos documentos até 9 de dezembro de 2026.\nA medida, publicada na Deliberação nº 279, tem efeito imediato em todo o país. A decisão é automática e não exige emissão de nova via.\nNa prática, os motoristas abordados em operações de rotina devem ficar atentos. De acordo com a norma, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito devem considerar os documentos abrangidos pela regra como válidos durante as fiscalizações.\nANTT recua e suspende testes de radares de velocidade média no Brasil\nTirar CNH em Goiás demora mais que a média nacional\nGoiás terá radares para medir velocidade de veículos entre trechos