Uma cobra apareceu no capô de uma caminhonete no Setor Aeroporto, próximo à Praça do Avião, em Goiânia. O caso aconteceu após o motorista deixar o carro estacionado e, ao retornar, encontrar a cobra sobre o capô do veículo. Conforme apuração da TV Anhanguera, o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO).\nO momento inusitado foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais, mostrando o réptil deslizando lentamente pela lataria enquanto o veículo permanecia estacionado. De acordo com relatos frequentes em ocorrências desse tipo em Goiás, o animal costuma se alojar no compartimento do motor após períodos em que o automóvel esteve estacionado em áreas rurais, chácaras ou nas proximidades de lotes baldios e fragmentos de vegetação nativa do Cerrado.\nEspecialistas ressaltam ainda que espécies como a jiboia (Boa constrictor), embora não sejam peçonhentas, possuem dentes afiados e mordida dolorosa como mecanismo de defesa quando se sentem ameaçadas ou acuadas.