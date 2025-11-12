O Corpo de Bombeiros foi acionado e devolveu a cobra para uma área de preservação. (Divulgação/ Corpo de Bombeiros)\nUma cobra de mais de 2 metros foi encontrada na cozinha de uma casa, em Quirinópolis, na região sul de Goiás. A família estava arrumando a casa para realizar a mudança e encontrou o animal. O caso aconteceu nesta terça-feira (11) na região central da cidade.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado e devolveu a cobra para uma área de preservação. O DAQUI conversou com um biólogo que explicou que a cobra se trata de uma jiboia, nada ofensiva.\nJiboia (boa constrictor)\nAo DAQUI, o biólogo Hélder Lúcio Rodrigues, explicou que as jiboias apresentam características de cobras venenosas, mas não são. Além de uma dentição áglifa, ou seja, não inoculadora de veneno, e cores variadas, podendo apresentar tons amarelos e vermelhos.