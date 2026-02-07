O incêndio que destruiu 11 veículos - sendo 9 caminhões e 2 máquinas pesadas - que eram utilizados na obra de duplicação da BR-153, no trecho entre Uruaçu e Campinorte, no norte de Goiás, começou após o vigilante dormir e deixar um cigarro cair, conforme apontou o inquérito da Polícia Civil.\nDiferentemente do que se anunciava, não houve assalto, não houve lesão ao vigilante e não foram terceiras pessoas que atearam fogo. Foi, sim, o próprio vigilante, por culpa imprudente, que, ao ingressar em uma cabine, acendeu um cigarro e adormeceu com o cigarro aceso, deu causa ao incêndio que tomou o caminhão e se alastrou para os demais equipamentos”, disse o delegado Sandro Leal Costa.\nO incêndio aconteceu na madrugada do dia 13 de janeiro, em Uruaçu. No dia dos fatos, os policiais encontraram um vigilante da obra com queixas de dores pelo corpo. Ele relatou a equipe que havia sido agredido por três indivíduos, que, em seguida, incendiaram os veículos utilizados na obra.