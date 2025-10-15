Imagem de Nossa Senhora em fibra de vidro (Reprodução / Instagram Weuler Ribeiro)\nUma imagem de Nossa Senhora Aparecida com 27 metros de altura e 21 toneladas chama atenção de quem passa pelo quilômetro 40 da BR-158, em Bom Jardim de Goiás, região oeste do estado. A obra é considerada, segundo o empresário e idealizador do projeto, Weuler Ribeiro, a maior feita em fibra de vidro no Brasil. Ele contou que a iniciativa nasceu de um sonho que ele teve.\nEm um sonho, uma voz falava comigo, vinha ao meu encontro uma luz azul e branca, muito linda. Essa voz disse que eu tinha que construir uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de aproximadamente 20 metros de altura”, contou.\nWeuler Ribeiro relatou, nas redes sociais, no sábado (11), que o sonho aconteceu em julho de 2015. Mas as obras foram iniciadas em 2017. Ao todo, a construção durou um ano.