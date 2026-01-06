O salário mínimo foi atualizado para R$ 1.621 em 2026, um aumento de R$ 103 em relação ao valor anterior.\nO reajuste do salário mínimo em 2026 foi de 6,79%. O novo valor passou a valer em janeiro e será recebido pelos trabalhadores a partir de fevereiro.\nO Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou o novo valor após divulgação dos dados de inflação. O cálculo considera o INPC acumulado em 12 meses até novembro, somado ao crescimento do PIB de dois anos antes, com limite de 2,5 pontos percentuais acima da inflação.\nO INPC, índice que mede a inflação para famílias de baixa renda, ficou em 0,03% em novembro. No acumulado de 12 meses, o índice chegou a 4,18%.\nImpacto no orçamento e comparação com previsões\nO valor final ficou abaixo do que o governo estimava para o Orçamento de 2026. No início do ano, a previsão era de R$ 1.630; na aprovação do Orçamento, de R$ 1.627. O valor oficial foi fechado em R$ 1.621 por causa da inflação menor do que o previsto.