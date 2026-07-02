Com a inclusão da área do antigo clube da Celg, na Rua 90, no Setor Sul, o governo de Goiás elevou para 17 imóveis, avaliados em R$ 834 milhões, a lista que pode ser integralizada aos Fundos de Investimento Imobiliário (FII). A gestão estadual lançou nesta terça-feira (30) o edital de licitação, com valor estimado de R$ 77,7 milhões, para contratar o consórcio responsável por estruturar e gerir os fundos, autorizados por lei sancionada na semana passada. O edital fala em estimativa de valor total de projetos de R$ 12,3 bilhões ao longo de 13 anos de execução e potencial de R$ 1,8 bilhão de recebíveis ao Estado.\nEstudo contratado pela Secretaria Estadual de Administração (Sead), responsável pela licitação, aponta vocação da maioria dos imóveis para loteamentos e condomínios ou edifícios residenciais, mas há também potencial para hotel em Pirenópolis e armazéns logísticos na saída para o aeroporto da capital.