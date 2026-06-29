Um investimento de apenas R$ 3 mudou para sempre a vida de um apostador de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Com uma aposta simples, o jogador acertou as cinco dezenas da Quina de São João 2026 e garantiu R$ 26,6 milhões do prêmio total. Ele está entre os nove vencedores do concurso especial sorteado pela Caixa Econômica Federal neste domingo (28).\nOs números sorteados foram: 19, 32, 50, 73 e 75.\nO concurso especial 7.051 distribuiu um prêmio total de R$ 239,4 milhões entre apostas de diversas regiões do país. Além da aposta goiana em Alexânia, outras oito levaram o prêmio principal em diferentes regiões do país:\nBrasília (DF): duas apostas;\nAripuanã (MT);\nContagem (MG);\nIndaiatuba (SP);\nParanavaí (PR);\nFortaleza (CE);\nCampos dos Goytacazes (RJ).\nAlém dos prêmios principais, o concurso especial da Quina de São João, que por regra não acumula, premiou outras três categorias: com 4 acertos, 1.674 apostas ganharam R$ 12.234,37 cada. Outros 144.198 bilhetes acertaram três números e levaram R$ 135,26. Já a faixa de dois acertos teve 3.654.461 apostas contempladas com o valor individual de R$ 5,33.