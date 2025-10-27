Começam nesta segunda-feira (27) os últimos pagamentos de outubro do Bolsa Família. Os depósitos, feitos pela Caixa Econômica Federal, seguem até sexta-feira (31) de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).\nTambém recebem nesta data aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que têm renda de até um salário mínimo. Para esse grupo, a data é definida pelo último dígito do cartão de benefício, ignorando o número após o traço. Os depósitos do benefício social seguem até 7 de novembro.\nBolsa Família\nO Bolsa família é pago a famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) com renda per capita (por pessoa) igual ou inferior a R$ 218 por mês. Ao todo, 49,40 milhões de pessoas são atendidas pelo programa, com benefício médio de R$ 683,42 por família, segundo o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).