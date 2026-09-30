A greve nacional dos bancários da Caixa Econômica Federal chegou ao fim e as agências voltam a ter atendimento presencial em todo o país a partir desta quarta-feira (30). Em nota, a Caixa confirma o retorno após julgamento do caso no TST (Tribunal Superior do Trabalho).\nSegundo o banco, após a decisão do tribunal, "foi encerrado o processo de negociação coletiva submetido à apreciação da Justiça do Trabalho" e o atendimento presencial aos clientes será restabelecido. Os sindicatos e confederações de bancários também confirmam o retorno ao trabalho.\nEntenda como fica o atendimento da Caixa após decisão do TST sobre a greve\nTrabalhadores dos Correios aprovam greve nacional por tempo indeterminado\nA greve nacional dos bancários da Caixa começou em 10 de setembro. Nesta terça (29), o TST julgou a paralisação como não abusiva, determinou retorno imediato sob pena de multa e definiu reajuste salarial de 4,6%, o mesmo percentual do plano de saúde.