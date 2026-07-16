-Prédio Abandonado (1.3433710)\nUm imóvel público no setor Faiçalville será demolido após a Prefeitura de Goiânia constatar problemas estruturais ao realizar vistoria. O prédio, que está localizado na Rua Ismerino de Carvalho, corre risco de desabamento, segundo laudo emitido pela Defesa Civil da capital.\n“Até dói o coração da gente né? Da gente ver essa situação do abandono aqui e do desperdício do dinheiro público feito pelas administrações anteriores, quando nós temos essa construção aqui que está abandonada há muito tempo”, lamentou o secretário municipal de eficiência Fernando Peternella, em vídeo publicado nas redes sociais.\nSegundo a Defesa Civil de Goiânia, durante a vistoria realizada, foram identificados vários sinais de deterioração da estrutura, além de estar inacabada e abandonada há 12 anos, ficando exposta a mudanças climáticas da cidade como seca, chuvas, tempestades e ventanias.