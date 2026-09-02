-VÍDEO (1.3451723)\nA influenciadora Alessandra Araújo, conhecida pelos conteúdos criativos feitos na zona rural de Aparecida do Rio Negro, no Tocantins, chamou atenção nas redes sociais ao fazer embaixadinhas usando vestido e salto alto. O vídeo passou de 475 mil visualizações (veja o vídeo acima).\nNa legenda, Alessandra chamou a atividade de “treino bem básico”. Nos comentários, os seguidores se surpreenderam com a habilidade da influenciadora. “Estilista e craque em embaixadinhas!”, escreveu uma internauta. Outra brincou que ela já poderia defender o Brasil na Copa do Muno de Futebol Feminino.\nAo g1, Alessandra contou que costuma praticar embaixadinhas de vez em quando e que, apesar da proximidade do evento, o vídeo não é uma referência à Copa. Ela disse, porém, que está na torcida pela Seleção Brasileira.