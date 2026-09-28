Comandante de navio Iran Peixoto (Reprodução/Instagram de Iran Peixoto)\nUm comandante de navio morreu após passar mal dentro de um restaurante em Goiânia. Ele estava no local com amigos no domingo (27), quando teve uma parada cardiorrespiratória, segundo os bombeiros. Equipes tentaram reanimá-lo por cerca de uma hora, mas ele não resistiu.\nIran Peixoto Martins Costa tinha 39 anos. Os bombeiros disseram que ele foi atendido por uma enfermeira que estava no local assim que começou a passar mal. Em seguida, uma unidade dos bombeiros ajudou no socorro.\nFilha de radialista que morreu aos 23 anos descobriu leucemia após 'fraqueza extrema' e hematomas; vídeo\nDepois que a morte foi registrada, o corpo dele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento da Chácara do Governador para que a equipe do Serviço de Verificação de Óbito o retirasse para realização dos procedimentos necessários.