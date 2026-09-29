Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, se preparava para assumir vaga em empresa de navios petrolíferos (Reprodução/Instagram Iran Peixoto)\nO comandante de navio Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, que morreu dentro de um restaurante em um shopping de Goiânia, estava se preparando para começar a trabalhar em uma nova empresa de navios de petróleo, segundo um amigo. Nas redes sociais, a família informou que Iran sofreu uma parada cardiorrespiratória e que a causa ainda não foi identificada.\nDe acordo com amigos, Iran trabalhava em alto-mar como capitão de cabotagem, mas morava em Goiânia. Ele era oficial da Marinha Mercante, habilitado para comandar embarcações que realizam o transporte de cargas e passageiros.\nComandante de navio morre após passar mal em restaurante de Goiânia\nIran estava reunido com amigos no restaurante quando começou a passar mal, recebeu os primeiros socorros no local, mas não resistiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma enfermeira que estava no restaurante tentavam reanimar o rapaz, mas sem sucesso.