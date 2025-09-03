Agrônomo Maurício Tambellini, gestor do Parque Estadual Serra de Caldas Novas, e a bióloga da reserva Ana Cecília observam a paisagem, que deverá ganhar um teleférico (Diomício Gomes / O Popular)\nSerá publicado nesta quinta-feira (4) o edital do processo de concessão do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (Pescan), por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A previsão é que o leilão de ofertas seja no dia 4 de novembro.\nA concorrência será por meio da maior oferta de outorga fixa, que tem como valor mínimo R$ 1.704.980,38 a ser pago para o Estado de Goiás. A empresa vencedora da concessão fará a administração da unidade por 30 anos e ainda terá de investir no local cerca de 6% da receita total bruta. A estimativa é que o valor total do contrato seja de R$ 305 milhões. Atualmente, o Estado gasta cerca de R$ 820 mil por ano na manutenção e operação do Pescan.