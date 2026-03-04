Após passar por uma cirurgia de alta complexidade no fêmur, a idosa Isabel Gomes, de 112 anos e 9 meses, apresenta boa recuperação e aguarda alta no Hospital Geral de Palmas (HGP), em Palmas. O procedimento, realizado com sucesso no dia 24 de fevereiro, pode colocá-la no Guinness World Records, o livro dos recordes mundiais, como a pessoa mais velha do mundo a se submeter a uma cirurgia ortopédica.\nEu não faço é nada. Na minha idade, minha vida é comer e dormir”, brincou a idosa após ser questionada sobre o que faz para ocupar o tempo.\nIsabel deu entrada na unidade após sofrer uma queda em casa, passou por cirurgia bem-sucedida no fêmur e acabou ficando “famosa” no hospital. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), a equipe do HGP já prepara a documentação para envio ao Guinness.