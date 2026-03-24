O comerciante José Ribamar Gomes Marinho, de 69 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (24) durante um assalto no estabelecimento que mantinha com sua família, localizado no Setor Flamboyant II, na região Sul de Palmas. O crime ocorreu por volta das 15h e, segundo informações preliminares, a vítima teria reagido à ação dos criminosos.\nTestemunhas relataram que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e anunciaram o assalto. No momento da fuga, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo após serem surpreendidos pela reação do proprietário, que tentou impedir que eles deixassem o comércio.\nOperação mira grupo suspeito de extorquir dinheiro por meio de falsos anúncios de garotas de programa pela internet\nForagido por feminicídio em Ponte Alta do Tocantins é preso para cumprir pena de mais de 20 anos