-Vídeo (1.3359240)\nUm comerciante, de 41 anos, foi preso suspeito de fazer ‘gato’ no próprio restaurante e no apartamento para reduzir a conta de energia, no Centro de Goiânia. Conforme a Equatorial, o prejuízo dos dois estabelecimentos soma mais de R$ 2,4 mil por mês para a empresa e ocorreu durante nove meses. A ação contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Científica, que comprovaram a prática ilícita (veja vídeo acima).\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nA prisão do suspeito aconteceu nesta quarta-feira (7), ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da capital. De acordo com a Equatorial, no restaurante, o homem pagava uma média de R$ 300, quando deveria pagar mais de R$ 2 mil. Já no apartamento, o suspeito pagava mensalmente um valor de R$ 30, quando o valor seria de mais de R$ 800.