Marcada para o dia 28 de novembro, a Black Friday de 2025 já está movimentando os setores de comércio e serviços da capital. Como todos os anos, desde o início do mês, as empresas anunciam descontos de até 70% em vários tipos de produtos e serviços e conseguem atrair o consumidor que prefere se antecipar.\nNeste ano, os empresários garantem que aumentaram o número de artigos em promoção e que, por isso, o faturamento deve ser bem maior que no mesmo período do ano passado.\nA data deve movimentar R$ 13,6 bilhões, com 17,2 milhões de pedidos e tíquete médio de R$ 808,00, segundo levantamento da Spark com base em dados do Google e Offerwise. Em Goiás, esse valor deve ser de R$ 400 milhões. Uma pesquisa feita pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostrou que o consumidor está mais cauteloso, mas continua motivado a comprar e o preço é o principal fator de decisão.