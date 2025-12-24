As vendas no Natal neste ano podem superar as do ano passado por causa do bom movimento registrado no comércio lojista nos últimos dias. Muitos lojistas registram lojas cheias e se desdobram para atender consumidores que honraram a tradição de deixar as compras, principalmente por falta de tempo. Quem trabalha com encomendas de pratos e sobremesas para a ceia de Natal também está trabalhando até mais tarde para conseguir atender todos os clientes.\nO lojista João Henrique de Andrade Silva, da Kairós Atelier, uma loja de almofadas decorativas e roupas de cama no Shopping Gallo, conta que projetava um crescimento nas vendas e investiu em promoções para aumentar o tíquete médio dos clientes. “Espero vender 50% mais que no ano passado”, estima. Segundo ele, a equipe está atendendo de domingo a domingo, das 8 às 18 horas.