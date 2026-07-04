Volume de apostas on-line cresceu durante a Copa do Mundo: prática de propaganda abusiva é investigada (Agência Brasil)\nO comércio já sente o impacto do avanço no Brasil das bets, as plataformas de apostas esportivas, além do endividamento de famílias, principalmente as de menor renda. Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito indica que cerca de 40 milhões de consumidores pagaram ao menos uma aposta on-line no último ano. E as apostas têm se intensificado durante a Copa do Mundo, indica pesquisa.\n“Apesar de não haver dados com recorte específico para Goiás, é notório que o varejo estadual não passa incólume pelos enormes prejuízos que as bets têm causado ao orçamento das famílias e ao consumo responsável”, avalia a presidente do Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás), Marisa Carneiro.