Apesar de ainda tratadas como coadjuvantes, as verduras assumem o centro do prato. Elas são o tema da 26ª edição do concurso Comida di Buteco, que será realizado entre hoje e 10 de maio, reunindo mais de 1,1 mil estabelecimentos do País. Em Goiás, são 49 bares participantes, 42 em Goiânia e 7 em Aparecida de Goiânia.\n“Como os temas de cada edição são sempre nacionais, precisamos considerar a capilaridade, sazonalidade, disponibilidade e preço”, afirma o diretor de operações do concurso, Filipe Tosta, sobre a escolha das verduras como eixo desta edição. Cada prato terá preço fixo de R$ 40. A proposta tem como objetivo estimular a criatividade dos bares sem romper com a base da cozinha de raiz. A expectativa dos organizadores é provocar releituras a partir de ingredientes acessíveis e presentes no cotidiano, mantendo o caráter democrático dos botecos e a identificação do público com os pratos.