A investigação da morte do produtor rural José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, conhecido como “Geraldo do Abacaxi”, aponta que o crime teve como principal motivação uma disputa comercial no setor agrícola em Miranorte, na região centro-oeste do Tocantins. O caso revelou, ao longo do inquérito policial, uma suposta trama premeditada que envolve empresários, intermediários e executores contratados fora do estado.\nO crime aconteceu na noite de 7 de setembro de 2024, dentro de uma pizzaria no centro da cidade. José Geraldo jantava com a família quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. A garupa desceu e efetuou vários disparos pelas costas da vítima, que morreu ainda no local.\nApós o homicídio, os criminosos levaram uma corrente e uma pulseira de ouro. De acordo com a investigação, um disparo chegou a ser feito contra o punho da vítima durante a retirada do objeto, o que levanta a suspeita de que o roubo tenha sido usado para simular latrocínio e despistar a real motivação.