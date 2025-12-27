Unidade de Tratamento Penal de Cariri (Seciju/Governo do Tocantins)\nLocalizada a 264 km de Palmas, a Unidade de Tratamento Penal de Cariri do Tocantins (UTPC) tem capacidade para 576 vagas e foi construída com investimento aproximado de R$ 32 milhões. O presídio, considerado de segurança máxima, virou notícia após dois presos de alta periculosidade conseguirem serrar uma grade e fugir do local usando uma corda improvisada com lençóis.\nA fuga aconteceu na noite de quinta-feira (25). Os fugitivos foram identificados como Gildasio Silva Assunção e Renan Barros da Silva. A polícia considera Renan um serial killer. Ele foi condenado a 75 anos de prisão após matar três homens e deixar outro ferido em Araguaína, no norte do estado.\nVídeos gravados após a fuga mostram o local por onde os presos conseguiram passar. É possível ver que eles pularam o muro, passando por uma concertina, próximo a uma guarita, e cortaram parte do alambrado de proteção da unidade prisional.