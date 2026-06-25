Com a classificação da Seleção Brasileira para a 2ª fase da Copa do Mundo 2026, o Governo de Goiás, bancos e shoppings do estado alteraram seus horários de funcionamento nos dias de jogos. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (29), às 14h, ainda aguardando a definição do adversário — que será Suécia, Japão ou Escócia, dependendo dos resultados das partidas desta quinta-feira (25).\nPrefeitura de Goiânia\nA Prefeitura de Goiânia publicou o Decreto nº 102, de 2026, que estabelece regras especiais para o expediente nas repartições públicas municipais. A medida, assinada pelo prefeito Sandro Mabel, organiza a liberação dos servidores de forma escalonada, de acordo com o horário de início de cada partida. O cronograma de liberação foi definido da seguinte forma:\nJogos às 14h: Expediente até as 13h.