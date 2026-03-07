Um exame prático para obtenção da carteira de motorista terminou em acidente e deixou uma criança ferida no Tocantins. O caso ocorreu durante uma prova para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando uma candidata perdeu o controle do carro e atingiu um menino de 11 anos que estava próximo ao local.\nA situação chamou atenção por envolver uma atividade de avaliação de direção, que normalmente ocorre em áreas controladas e com acompanhamento de instrutores e examinadores. A seguir, veja o que se sabe sobre o caso e o que ainda precisa ser esclarecido.\nFraturas e braço esmagado: quem é o adolescente atropelado pela PM\nMulher que atropelou criança durante prova para tirar CNH é aluna 'muito dedicada', diz dono de autoescola\nAdolescente fratura as duas pernas e tem braço esmagado após ser atropelado por viatura da PM no Tocantins