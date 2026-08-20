Durante o período de estiagem em Goiás, um grande aliado para combater o tempo seco é o umidificador, que ajuda a adicionar umidade a ambientes secos. Pensando nisso, o Daqui te mostra quais modelos estão disponíveis no mercado, quais são suas vantagens e quais cuidados devem ser tomados.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o motorista de aplicativo Herivelto informou que utiliza um umidificador dentro do carro para deixar o ar mais fresco e agradável. "Tem que ser assim né? Prevenir! Umidade relativamente baixa e está aqui a solução!", afirmou o motorista.\nÀ TV Anhanguera, o otorrinolaringologista Gustavo Chater Taleb informou que existem três diferentes modelos de umidificador: o ultrassônico, que é mais silencioso e econômico, sendo ideal para quartos; o evaporativo, que usa ventilação e filtro, sendo indicado para ambientes maiores; e o portátil, que é pequeno, prático e ideal para espaços pequenos.