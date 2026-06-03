Prefeito foi retirado de voo no aeroporto de Guarulhos (Reprodução/ Redes Sociais)\nO prefeito de Carmolândia, Douglas Oliveira (União Brasil), foi retirado de um voo da Latam no Aeroporto de Guarulhos (SP) pela Polícia Federal após um impasse envolvendo a apresentação de atestado médico. Segundo a companhia aérea, o episódio foi classificado como “comportamento indisciplinado”.\nO caso ocorreu na noite de domingo (31), em um voo com destino a Palmas. A situação provocou atraso de cerca de cinco horas e afetou todos os passageiros da aeronave.\nA confusão teria iniciado após o prefeito informar para companhia aérea que havia passado por uma cirurgia recente, em que ele não teria apresentado a documentação exigida dentro do prazo.\nVeja o que se sabe sobre a confusão que atrasou o voou por quase 5 horas: