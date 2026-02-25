O motorista Sebastião Passos dos Santos, de 56 anos, foi demitido pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) por justa causa acusado de matar o colega de serviço e também motorista Jesse Ribeiro de Souza, de 60, em junho de 2025. A vítima teria sido morta por causa de uma dívida que teria com o acusado, que atualmente aguarda em liberdade uma definição sobre a data para o júri popular.\nA Comurg afirma que a decisão está respaldada no decreto-lei federal 5.452/1943, que aprova a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).\nO crime foi cometido em frente a uma distribuidora de bebidas assim que Jesse deixou uma garagem da Comurg no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. A vítima foi abordada em um momento de distração, quando mexia no celular, e foi atingida por dois disparos. Na hora de atirar, Sebastião teria dito se o colega queria mais dinheiro emprestado. Jesse pegou R$ 13 mil no começo de 2024, com juros de 15% ao mês. Até dezembro, estava conseguindo pagar as parcelas acertadas, porém depois começou a atrasar. Ao ser preso, Sebastião Passos disse que o colega lhe devia R$ 50 mil.