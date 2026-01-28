A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) não poderá mais cortar árvores na capital sem autorização prévia da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). A proibição se dá diante de uma liminar obtida na Justiça pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). A decisão foi proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos de Goiânia.\nA ação civil pública foi proposta pelo promotor de Justiça Marcelo Fernandes de Melo, titular da 81ª Promotoria de Goiânia, após investigações que apontaram a retirada massiva e irregular de árvores ao longo da Marginal Botafogo, em junho de 2025.\nO MP-GO apurou que a Comurg “promoveu severa degradação ambiental em Área de Restrição Ambiental Urbana (Arau)”, com extensão aproximada de 7,4 mil metros quadrados. O dano ambiental se estendeu desde a confluência da Marginal Botafogo com a Avenida 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, até a Rua Z1, no Setor Norte Ferroviário.