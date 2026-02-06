Dez árvores foram retiradas ontem pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), nos setores Bueno e Marista, ao longo do percurso dos bloquinhos do Carnaval dos Amigos, que será realizado amanhã. O corte foi recomendado em parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que aponta presença de necroses, brocas e cupins nos exemplares, com risco de queda. Após as festividades, novos exemplares devem ser plantados nos espaços agora vazios.\nO documento da agência, de quarta-feira (4), aponta que equipes da pasta estiveram em vistoria junto à Comurg nos trechos que devem receber tráfego de trios elétricos dos blocos programados para o fim de semana, verificando a necessidade de podas em galhos de árvores que estiverem invadindo a pista onde deve passar os veículos. Contudo, além da poda, técnicos da agência identificaram exemplares que devido “ao estado fitossanitário que se encontram, com necroses, brocas, cupins, exsudação, indicando final de ciclo biológico”, poderiam ocasionar em colapso (queda).