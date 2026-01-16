Diante de suspeita de ações trabalhistas registradas sem o conhecimento de seus empregados, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) protocolou na Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) pedido de providências. O alvo é o advogado Henrique Luiz dos Santos Neto, que, segundo a companhia, foi responsável por 75 ações ajuizadas em 2025, com pedidos de valores que totalizam R$ 24 milhões.\nConforme a empresa, ao menos a metade dos trabalhadores declarou à direção que não tinha conhecimento sobre ações e que não assinaram procuração ao advogado. A Comurg solicitou perícia grafotécnica em cinco processos, que teriam indicado, em resultado preliminar, falsificação de assinaturas.\nAs suspeitas começaram a ser apuradas na Comurg em meio a uma revisão de processos e a partir de um caso em que o suposto empregado foi multado em R$ 11 mil por não comparecer a audiência designada pelo juiz. Procurado pela direção, o trabalhador afirmou desconhecer a ação e registrou boletim de ocorrência contra o advogado. Ele sequer é servidor da Comurg, mas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), de acordo com a companhia.