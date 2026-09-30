Uma empresa será contratada sem licitação, de forma emergencial, pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), para assumir o serviço de coleta e transporte de resíduos hospitalares infectantes, químicos e perfurocortantes. A alegação é que a companhia - que teve o contrato renovado com a Prefeitura de Goiânia para este e outros serviços em abril - não teria os veículos adequados para a demanda. O contrato emergencial vai custar R$ 1,48 milhão, valor 30% maior do que ela recebe da administração municipal.\nEsta já é, pelo menos, a segunda terceirização de um serviço que a Comurg foi contratada pela prefeitura para fazer. Na segunda-feira (28), o jornal mostrou que a companhia lançou uma licitação para selecionar uma empresa por até R$ 58 milhões para assumir a poda de gramados urbanos em Goiânia. Neste caso, o valor previsto é menor do que o do contrato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), mas não está claro se a nova empresa vai assumir toda a poda ou apenas parte do que está contratado com o Paço. Procurada pelo jornal, a Comurg não se pronunciou.