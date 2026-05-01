Um contrato com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) para a reforma de 14 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) foi retomado pela Prefeitura de Goiânia. A parceria foi feita em novembro de 2022, ainda na gestão do prefeito Rogério Cruz, ao custo de R$ 10,3 milhões.\nNa época, a Comurg chegou a receber 50% do valor de forma antecipada, mas executou apenas o início das obras em três unidades: Vila Redenção (10% do serviço realizado), Recanto do Bosque (20%) e Baliza (40%). A ideia agora é que a metade que já foi paga seja usada para garantir a mão-de-obra pela companhia e, assim, evitar que se perca o valor repassado pela prefeitura.\nO contrato com a Comurg foi assinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), pasta extinta pela atual gestão e que teve as funções absorvidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh).