A contratação da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) pela Prefeitura de Goiânia estava suspensa devido a atrasos em obras em praças e quadras esportivas em 2023 e 2024. No dia 23 de dezembro, porém, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) celebrou, em publicação de edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), um novo acordo com a companhia para a execução de obras de infraestrutura esportiva em Goiânia custeadas por emendas parlamentares impositivas. Além disso, houve o acordo para a realização de um aditivo nos contratos firmados em 2024 e 2023, que não haviam sido cumpridos até então. Ao todo, são dez obras, todas custeadas pelas emendas parlamentares impositivas.\nNo caso do contrato de 2025, o acordo é para três obras. Uma é a instalação de alambrado no campo de futebol do Areião, entre as ruas PL-05, PL-04 e Alameda Marginal Botafogo, no Setor Pedro Ludovico, com custo estimado em R$ 230.878,14 e é uma emenda do vereador Paulo Magalhães (UB). O local atualmente é ocupado apenas pelo campo, estando totalmente exposto, e a proposta é permitir que a prática esportiva seja realizada em um espaço mais adequado. O mesmo parlamentar também vai ter outra emenda contemplada no novo acordo entre Semel e a Comurg, sendo a melhoria da infraestrutura esportiva, com a execução de um campo do tipo soçaite, a instalação de alambrado e iluminação no local, que fica na Rua 14, Residencial Irisville. Esta obra tem um custo estimado de R$ 250.752,03.