Técnicos da Prefeitura de Goiânia analisam o Parque do Cerrado, localizado no Setor Park Lozandes, ao lado do Paço Municipal, para verificação de sua viabilidade em um formato de concessão e/ou parceria público-privada. A Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp) deu início, em julho, a um processo administrativo com um plano de trabalho para os estudos técnicos. O parque, que teve sua delimitação e criação em 2012, ainda não foi urbanizado, embora possua trilhas para bicicletas e motocross – criadas sem ações oficiais. Em 2015, uma proposta de urbanização chegou a ser divulgada, mas nunca foi implementada.\nO plano de trabalho iniciado no começo de julho tem o objetivo de orientar a elaboração de estudos para avaliar a viabilidade técnica, jurídica, ambiental e econômico-financeira de uma concessão comum ou parceria público-privada para o Parque do Cerrado. O planejamento estabelece as diretrizes para a transferência da gestão à iniciativa privada para viabilizar investimentos na implantação de infraestruturas pendentes, na revitalização do espaço e na execução de serviços de manutenção e conservação ambiental.