A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) oficializou a convocação de novos servidores aprovados no concurso público de 2023. A edição nº 4279 do Diário da Assembleia, publicada nesta terça-feira (16), traz uma série de decretos administrativos que dão posse a analistas, técnicos e um novo procurador jurídico para o quadro efetivo da Casa.\nEntre os cargos de nível superior (Edital nº 001/2023), as nomeações abrangem áreas estratégicas como Direito, Medicina, Ciências Econômicas, Relações Públicas e Revisão. Na lista figuram nomes como Elenilson Pereira Correia, primeiro colocado nas vagas para pessoas com deficiência (PcD) em Direito, e João Lucas Nascimento Brito, aprovado para a área de economia.\nPrefeitura deve convocar concursados e substituir temporários em Ponte Alta do Tocantins\nIFTO de Palmas abre seleção para professores com salários de até R$ 8,9 mil