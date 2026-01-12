O ano de 2026 reserva milhares de vagas em concursos públicos com inscrições abertas, já confirmados ou previstos, em nível municipal, estadual ou federal. Mas quem pensa em conquistar a tão sonhada estabilidade em um emprego no serviço público precisa se prepara o quanto antes para enfrentar a concorrência, que deve ser grande.\nConforme o Estratégia Concursos, o orçamento para 2026 prevê mais de 47 mil provimentos para nomeações e novos certames federais. Foi enviado ao Congresso Federal o Projeto de Lei Orçamentária para 2026, que impacta diretamente na realização de novos concursos federais e nomeações de concursos em andamento, com salários de até R$ 30 mil.\nPrefeitura de São Miguel do Araguaia abre concurso com 250 vagas e salários de até R$ 13,6 mil\nSecretaria de Saúde de Goiás lança processo seletivo com salário de R$ 4 mil